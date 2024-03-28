Нещодавно мюнхенці запропонували продовжити угоду, яка спливає у 2025 році, ще на чотири сезони. Баварія дала Альфонсо Девісу на роздуми лише тиждень.

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Як інформує Фабріціо Романо, наразі не підписуватиме новий контракт з мюнхенцями. Ситуація між гравцем та клубом напружена. Якщо Баварії не вдасться вмовити Девіса, то влітку він буде виставлений на трансфер. Реал, який претендує на захисника, готовий зробити мюнхенцям пропозицію щодо Альфонсо.

Девіс виступає за Баварію з 2019 року. Загалом він відіграв за німецький клуб 184 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав 28 асистів.

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