Недавно мюнхенцы предложили продлить соглашение, которое истекает в 2025 году, еще на четыре сезона. Бавария дала Альфонсо Дэвису на размышления всего неделю.

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Как информирует Фабрицио Романо, пока не будет подписывать новый контракт с мюнхенцами. Ситуация между игроком и клубом напряженная. Если Баварии не удастся уговорить Дэвиса, то летом он будет выставлен на трансфер. Реал, который претендует на защитника, готов сделать мюнхенцам предложение по Альфонсо.

Дэвис выступает за Баварию с 2019 года. В целом он отыграл за немецкий клуб 184 матча, в которых забил девять голов и отдал 28 ассистов.

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