Нещодавно мюнхенці зробили пропозицію канадцю продовжити угоду до 2029 року із зарплатнею в 14 мільйонів євро.

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Як повідомляє Marca, керівництво Баварії дало Альфонсо Девісу лише тиждень на те, щоб ухвалити остаточне рішення. Якщо відповіді не буде, то німецький клуб виставить захисника на трансфер.

Девіса активно пов'язують з Реалом. Баварія запросить у "вершкових" мінімум 50 мільйонів євро за свого гравця.

Чинна угода канадця з мюнхенцями закінчується влітку 2025 року. Загалом він відіграв за німецький клуб 184 матчі, в яких забив дев'ять голів та віддав 28 асистів.

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