Кризова Баварія чи Арсенал, який вперше за 14 років пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів? Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR пригадує шість попередніх битв цих команд: тотальна перевага німців, "три по п'ять" та український слід.

2000/2001

05.12.2000 Арсенал – Баварія 2:2

14.03.2001 Баварія – Арсенал 1:0

Перша зустріч Арсенала та Баварії відбулася у рамках групового етапу ЛЧ. На Хайбері у складі господарів 82 хвилини провів Олег Лужний, однак активної участі у жодному з гольових епізодів не брав. Арсенал розгубив перевагу у два м'ячі, яку забезпечив дует Анрі-Кану (лідери "канонірів" асистували один одному під гол). Баварія, котра на 55-й хвилині горіла 0:2, уникнула поразки завдяки м'ячам Міхаеля Тарната і Мехмета Шолля.

У Мюнхені Лужний сидів на лаві запасних, а перемогу господарям приніс влучний удар Джоване Елбера. Зрештою, і Баварія, і Арсенал вийшли у плей-оф. Лондонці вилетіли у чвертьфіналі, поступившись Валенсії. Натомість баварці зустрілися з Валенсією аж у фіналі, де зуміли її перемогти і виграти трофей.

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2004/2005

22.02.2005 Баварія – Арсенал 3:1

09.03.2005 Арсенал – Баварія 1:0

Через чотири роки ці команди перетнулися в 1/8 фіналу. Баварія була близькою до того, щоб вбити інтригу ще у першому матчі і впевнено вела гру до завершення з рахунком 3:0. Проте м'яч Коло Туре на 88-й хвилині залишив шанс Арсеналу – вдома достатньо було перемогти 2:0.

І команда Арсена Венгера була близькою до камбеку. Тьєрі Анрі забив по перерві, та на більше англійців не вистачило. Зрештою, Баварія вже у наступному етапі припинила боротьбу, поступившись Челсі.

2012/2013

19.02.2013 Арсенал – Баварія 1:3

13.03.2013 Баварія – Арсенал 0:2

Щось схоже Арсенал та Баварія повторили через 8 років. Знову 1/8 фіналу і знову перемога німців у першому поєдинку з рахунком 3:1 (щоправда, цього разу на виїзді). Лукас Подольскі відповів на голи Тоні Крооса, Томаса Мюллєра та Маріо Манджукіча. У мюнхенському матчі Арсенал забив двічі і переміг Баварію. Проте правило переваги гостьових голів вивело хлопців Юппа Хайнкеса далі. Вже за доброю традицією Баварія виграла ту Лігу чемпіонів.

2013/2014

19.02.2014 Арсенал – Баварія 0:2

11.03.2014 Баварія – Арсенал 1:1

Рівно через рік Баварія знову тріумфувала у Лондоні. Битва на Емірейтс запам'яталася не лише голами тих таки Крооса і Мюллєра. Були ще нереалізовані пенальті Месута Озіла та Давіда Алаби, а також вилучення Войцеха Щенсни.

У Мюнхені за Арсенал знову забив Подольскі, однак його влучний удар був тільки відповіддю на гол Бастіана Швайнштайгера. У компенсований час господарі взагалі мали перемагати, утім Мюллєр схибив з пенальті. У тому розіграші Баварія вилетіла на стадії півфіналу, коли поступилася Реалу.

2015/2016

20.10.2015 Арсенал – Баварія 2:0

04.11.2015 Баварія – Арсенал 5:1

Остання перемога канонірів у протистояннях з Баварією датована 2015-м. Наступні три матчі для Арсенала перетворилися на жахіття. Тріумф на Емірейтс команді Арсена Венгера принесли пізні голи Олів'є Жиру та Месута Озіла. Попри болісну поразку 1:5 (у Мюнхені дублем відзначився Мюллєр), англійці вийшли з групи разом із Баварією, та вже у стартовому двобої плей-оф програли Барселоні.

2016/2017

15.02.2017 Баварія – Арсенал 5:1

07.03.2017 Арсенал – Баварія 1:5

Найсвіжіші спогади для фанатів Арсенала є найбільш болісними. Баварія двічі принизила канонірів із вже звичним рахунком 5:1. На традиційній стадії 1/8 фіналу ЛЧ мюнхенці не відчули спротиву. Один із десяти м'ячів німецької команди до активу записав злий геній для Арсенала Томас Мюллєр. А ще єдині для себе дублі в ЛЧ оформили Тьяго Алькантара та Артуро Відаль.

До сьомого очного протистояння в історії ЛЧ Арсенал підходить з більшою впевненістю. Це пов'язано не лише із власною формою, а й з перманентними проблемами Баварії. Коли як не зараз? А ще у складі канонірів знову є українець. Якою буде нова глава у битві Арсенала та Баварії, дізнаємося вже 9 квітня.