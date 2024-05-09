У середині другого тайму матчу з Баварією (2:1) Чуамені зазнав травми і був вимушено замінений на Камавінга. Marca визнала його найгіршим гравцем у складі Реала і поставила найнижчу оцінку в 4,5 бала.

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У четвер француз пройшов медичне обстеження і дізнався свій діагноз. Згідно з медичним центром "бланкос", Орельєну було діагностовано стресову травму м'яза лівої ноги. Клуб не став публікувати інформацію про можливі терміни повернення гравця на поле.

Це травма, аналогічна тій, яку отримав у жовтні – тоді француз пропустив 47 днів. Якщо це м'язова проблема першого ступеня, на її загоєння зазвичай іде від одного до двох тижнів. Другий ступінь передбачає період відновлення від трьох до чотирьох тижнів. У будь-якому разі Чуамені має встигнути відновитися до Євро-2024.

У цьому сезоні Чуамені є недоторканним гравцем для Карло Анчелотті. Тренер Реала часто використовує Орельєна або як центрального захисника, або як опорного хавбека.

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