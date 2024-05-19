– Ви оприлюднили заявку на найближчі матчі збірної, вона вже є остаточною, чи фанати збірної можуть очікувати на зміни та сюрпризи?

– Це заявка на 3 товариські матчі. У нас є час до 7 червня, коли буде фінальна заявка на Євро, є час підготуватися до турніру. Подивимося, як буде складатись ситуація.

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– Яка ситуація з Віталієм Миколенком? Як його відновлення? Чи зможе він зіграти на Євро та допомогти команді?

– Так, я завжди на зв'язку з Віталієм. Сподіваємось, що він розпочне тренуватися з нами у загальній групі, коли ми зберемось 30 травня. Сподіваємось, що все буде гаразд. У нас є декілька товариських ігор, важливо у них перевірити стан всіх футболістів, – сказав Ребров у коментарі Megogo.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ проти Ліверпуля Миколенко невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. Українець отримав травму гомілкостопа, через яку пропустить залишок клубного сезону.

До слова, національна команда розпочне підготовку до чемпіонату Європи 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою. 12 червня національна команда прибуде до місця постійної дислокації на Євро-2024 – містечка Вісбаден.

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