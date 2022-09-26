Лікар, який оперував Дембеле та Серхі Роберто, переконав захисника Барселони Рональда Араухо у необхідності операції.

Захисник Барселони Рональд Араухо ухвалив рішення лягти під ніж після травми в матчі за збірну Уругваю. Про це повідомляє Барселона у своєму офіційному Твіттері.

Зірка Барселони ризикує лягти під ніж через травму

Раніше перед гравцем стояв вибір: або погоджуватися на операцію, або чекати на відновлення, яке затяглося б на 6-7 тижнів. При цьому реабілітація після операції триватиме стільки ж, але гарантує повне одужання.

Як зазначає портал Sport.es, оперуватиме Араухо відомий фінський лікар Лассе Лемпайнен, який лікував таких гравців, як Дембеле та Серхі Роберто. Операцію призначено на середу, 28 вересня.

Футболіст вибув на термін від двох до трьох місяців.

Франція перемогла Австрію в матчі за виживання в еліті Ліги націй – лідери Мілана й Барселони отримали травми