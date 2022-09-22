Франція катастрофічно стартувала у Лізі націй, набравши всього два очки у перших чотирьох матчах і опустившись на дно таблиці. В разі поразки від збірної Австрії підопічні Дідьє Дешама взагалі б втратили шанси залишитись у елітному дивізіоні – але й команді Ральфа Рангніка треба було вигравати. Розрив між суперниками становив всього два залікових бали.

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В першому таймі "Ле Бльо" домінували. І це ще м'яко кажучи. На перерву господарі відправились з рахунком 15:1 за ударами, 10 разів пробивши з меж штрафного й знищивши гостей у єдиноборствах (23:12 на землі, 4:3 у повітрі). Вже на 2-й хвилині тиск французів вилився у гол Мбаппе – Кіліан підхопив відскок на лівому куті карного майданчика й закрутив сферу в дальню дев'ятку. На жаль для нападника, взяття воріт скасували через офсайд.

Після цього підопічні Дідьє Дешама створили ще три гольових нагоди, однак завершення підкачало. Зокрема, на 27-й хвилині Мбаппе здорово обігрався з Жиру й вийшов практично віч-на-віч з голкіпером – втім, форвард ПСЖ пробив дуже неточно. На 28-й він же отримав передачу від Фофана й з лівого краю штрафного вистрілив повз дальній кут. На 36-й же Чуамені бахнув з відскоку з близької відстані, однак Пентц перевів удар у поперечку.

А на цьому вся гострота в першому таймі й завершилась. Відпочивати команди відправились за нулів на табло. На цьому проблеми Дідьє Дешама не завершились – вже на 23-й хвилині зламався Кунде, а в роздягальні несподівано замінили голкіпера Меньяна (він теж травмувався). Замість них вийшли Саліба й Ареоля.

В другому таймі збірна Австрії зіграла навіть гірше, ніж у першому. Команда Ральфа Рангніка провела ще один удар, знову не влучивши у площину, а відсоток володіння "Ле Бльо" зріс із 60% до 67%. Франція продовжувала домінувати й створювала моменти.

Їх було небагато, однак цього разу господарі зробили все, як слід. Вже на 56-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок обрізки Забітцера, після якої Жиру розігнав контратаку. В її завершенні Мбаппе отримав передачу й змістився по діагоналі в штрафний, після чого пробив повз Пентца – 1:0! На 65-й же Жиру замкнув подачу Грізманна з правого флангу точним ударом головою в дальній кут – 2:0.

Мбаппе на 67-й хвилині міг і до розгрому справу довести, вилетівши на рандеву з голкіпером і обійшовши його, але Кіліан випустив м'яч за межі поля. Також пригадується класний обвідний постріл Клоса з меж карного майданчика повз праву стійку та замикання прострілу у виконанні Грізманна (трохи неточно).

Після другого забитого м'яча Франція збавила оберти, однак це не заважало тотально контролювати гру. В компенсований час це могло вилитись у другий гол Мбаппе, але Кіліан знову спіжонив, пробивши у дотик по горобцях. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "Ле Бльо". Чемпіони світу набрали 5 очок і піднялись на третю позицію в групі, опустивши австрійців на дно.

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