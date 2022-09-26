Зірка Барселони ризикує лягти під ніж через травму
Захисник Барселони Рональд Араухо ще не визначився з тим, як буде заліковувати своє нещодавнє пошкодження.
Араухо через травму двоголового м'яза стегна може бути прооперований, повідомляє AS.
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Раніше повідомлялось, що уругваєць може обійтись без хірургічного втручання, а відновлення триватиме 6-7 тижнів. Реабілітація після операції триватиме стільки ж, проте гарантує повне одужання. Рональд має ухвалити рішення після консультацій з лікарями та тренерським штабом Барселони.
До слова, Араухо є основним оборонцем "блаугранас" у поточному сезоні, зігравши в 7 поєдинках у цьогорічній кампанії – без результативних дій.
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