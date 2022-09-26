Врач, который оперировал Дембеле и Серхи Роберто, убедил защитника Барселоны Рональда Араухо в необходимости операции.

Защитник Барселоны Рональд Араухо принял решение лечь под нож в среду после полученной травмы в матче за сборную Уругвая. Об этом информирует Барселона в своем официальном Твиттере.

Звезда Барселоны рискует лечь под нож из-за травмы

Ранее перед игроком стоял выбор: либо соглашаться на операцию, либо ждать восстановления, которое затянулось бы на 6-7 недель. При этом реабилитация после операции будет продолжаться столько же, но гарантирует полное выздоровление.

Как отмечает портал Sport.es, оперировать Араухо будет известный финский врач Лассе Лемпайнен, который лечил таких игроков, как Дембеле и Серхи Роберто. Операция назначена на среду, 28 сентября.

Футболист выбыл на срок от двух до трех месяцев.

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