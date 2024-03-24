Господарі Вемблі зазнали мінімальної поразки через точний удар 17-річної перлини "селесао" – Ендріка.

Фантастичний дебют 17-річного Ендріка у відеоогляді матчу Англія – Бразилія

Після фінального свистка Беллінгем та інші зірки Реала підійшли привітати хлопчину, який влітку нарешті доїде до Сантьяго Бернабеу. Джуд виписав Ендріку "дідівського" ляпаса, який став вірусним у соцмережах. Юний бразилець здивувався, але з усмішкою сприйняв вибрик майбутнього партнера.

Нагадаємо, Реал заплатив за перспективного нападника Палмейрас 60 млн євро разом з бонусами.

? La p’tite gifle de grand frère de Bellingham à Endrick !



?????? Bellingham X Endrick X Vini Jr. X Rodrygopic.twitter.com/BEkg02EX4O — Le Journal du Real (@lejournaldureal) March 23, 2024

Бразилія напіврезервом перемогла Англію на Вемблі – 17-річний суперталант забив дебютний гол за "селесао"