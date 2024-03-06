Півзахисник Барселони Педрі більше не вийде на поле в сезоні 2023/24.

Педрі вибув до кінця цього сезону, інформує Bar Canaletes. Півзахисник отримав травму в матчі проти Атлетика (0:0) у 27 турі Ла Ліги. Тести показали, що у Педрі розрив прямого м'яза стегна правої ноги.

Барселона на порозі ухвалення сенсаційного рішення щодо зірки команди

Повідомляється, що ця травма також не дозволить Педрі зіграти на літньому Євро-2024. Для іспанця це третя травма в сезоні 2023/24. Через різні пошкодження він пропустив близько 100 днів.

Педрі в поточному сезоні зіграв за Барселону 24 матчі у всіх турнірах. В активі 21-річного гравця два голи і чотири результативні передачі. Раніше повідомлялося, що через постійні травми Барселона може продати гравця.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді