Полузащитник Барселоны Педри больше не выйдет на поле в сезоне 2023/24.

Педри выбыл до конца этого сезона, информирует Bar Canaletes. Полузащитник получил травму в матче против Атлетика (0:0) в 27 туре Ла Лиги. Тесты показали, что у Педри разрыв прямой мышцы бедра правой ноги.

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Сообщается, что эта травма также не позволит Педри сыграть на летнем Евро-2024. Для испанца это третья травма в сезоне 2023/24. Из-за различных повреждений он пропустил около 100 дней.

Педри в текущем сезоне сыграл за Барселону 24 матча во всех турнирах. В активе 21-летнего игрока два гола и четыре результативные передачи. Ранее сообщалось, что из-за частых травм Барселона может продать игрока.

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