Попри те, що тренерський штаб "блаугранас" дбав про іспанця, він отримав чергове пошкодження. Педрі може не зіграти до кінця сезону.

Барселона ризикує втратити лідера до кінця сезону

Як інформує AS, керівництво Барселони стурбоване станом Педрі, оскільки розраховували, що він буде центром проєкту. Утім, за останні три сезони він ледве зміг зіграти у 50% матчів. Клуб усвідомлює, що така ситуація не може тривати вічно. Зараз розглядаються всі сценарії і жоден не виключається, навіть можливий продаж 21-річного гравця влітку.

Нагадаємо, Педрі виступає за Барселону з 2020 року. Загалом іспанець зіграв за "кулес" у 133 матчах, в яких забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.

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