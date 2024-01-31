Ламін Ямал в матчі проти Вільяреала / фото: Pere Puntí / Propias

Каталонська зірка вже став рекордсменом команди, дебютувавши у віці 15 років. Ламін Ямал завдяки своїм вмінням дриблінгу продовжує вражати Європу.

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Як повідомляє Mundo Deportivo з посилання на статистичний портал Sofascore, Ямал має найкращий відсоток вдалих спроб дриблінгу (70,59%). Вінгеру вдалося 36 обведень із 51. Другим у рейтингу опинився партнер Ламін по команді Жоау Феліш, у якого 36 вдалих спроб із 51. Бруно Гімараєса замикає трійку лідерів в топ-5 чемпіонатах з 35 вдалими спробами дриблінгу.

Нагадаємо, Ламін Ямал відіграв за Барселону в поточному сезоні в 30 матчах. В активі вінгера три голи та п'ять результативних передач.

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