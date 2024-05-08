Челсі намагається роздати гравців, які зовсім не потрібні клубу.

Півзахисник Хакім Зієш став повноцінним гравцем Галатасарая, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Турки активували опцію викупу, яка була прописана в орендній угоді з Челсі. Зієш з минулого літа захищає кольори "левів" – 21 матч, 8 голів та 4 асисти. 4 роки тому Челсі заплатив Аяксу за хавбека 40 млн євро, але зараз явно не відбив і половину цієї суми. Лондонці ледь здихалися півфіналіста ЧС-2022, який постійно провалював медогляди.

На репутації 31-річного Зієша є ще одна ганебна пляма. Марокканець їздив на Росію, щоб провідати свого не менш скандального товариша – Квінсі Промеса.

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