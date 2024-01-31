Каталонская звезда уже стала рекордсменом команды, дебютировав в возрасте 15 лет. Ламин Ямал благодаря своему дриблингу продолжает поражать Европу.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на статистический портал Sofascore, Ямал имеет лучший процент удачных попыток дриблинга (70,59%) в топ-5 чемпионатах. Вингеру удалось 36 обводок из 51. Вторым в рейтинге оказался партнер Ламина по команде Жоау Канселу, у которого 36 удачных попыток из 51. Бруно Гимараес замыкает тройку лидеров в топ-5 чемпионатах с 35 удачными попытками дриблинга.

Напомним, Ламин Ямал отыграл за Барселону в текущем сезоне в 30 матчах. В активе вингера три гола и пять результативных передач.

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