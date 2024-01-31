"Кулес" взимку розраховували посилити лінію півзахисту, утім, фінансові проблеми завадили планам керівництва. Барселона немає наміру відмовлятися від трансферу Алейша Гарсії.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, у січні "блаугранас" розпочали роботу над підписання 26-річного гравця майбутнім літом. Барселона розраховує знизити ціну за півзахисника з 20 до 14 млн євро. В угоду можуть включити одного з трьох гравців: Пабло Торре або Еріка Гарсію, які виступають за Жирону на правах оренди, або Оріоля Ромеу, який перейшов у Барселону цього літа.

Контракт Гарсії з Жироною діє до літа 2026 року. У поточному сезоні він зіграв у 24 матчах, в яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

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