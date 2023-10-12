Нападник збірної Португалії Жоау Феліш за 8 зіграних матчів у Барселоні заслужив на солідний фінансовий бонус.

Після переходу в Барселону зарплатня форварда збірної Португалії складала лише 400 тисяч євро за рік. Це найменше серед усіх футболістів першої команди – Феліш заради "синьо-гранатових" погодився на символічні гроші.

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Втім, своєю результативністю Жоау переконав керівництво Барселони у доцільності витрачання грошей. Найближчими днями його зарплатня зросте в 10 разів – до 4-х мільйонів євро, повідомляє Sport.es з посиланням на Catalunya Ràdio.

Ла Ліга, відома своєю прискіпливістю до фінансових справ Барси та інших клубів Іспанії, вже погодила вказану зарплату.

Нагадаємо, Жоау Феліш приєднався до Барселони на правах оренди з Атлетіко 1 вересня – в останній день трансферного вікна. Угода розрахована на сезон 2023/24. Португалець зіграв 8 матчів, у яких оформив 3+3. Барса вже розмірковує над викупом 23-річного форварда.

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