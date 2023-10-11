Бельгієць Еден Азар нарешті визнав, що він втомився від футболу. Його період в Реалі надихнув "Футбол 24" пригадати інших зірок, які не виправдали високі цінники своїх трансферів.

Еден Азар оголосив про завершення професіональної кар'єри лише у 32 роки. До цього він скотився за якихось три сезони після гучного трансферу в Реал Мадрид. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає 10 гравців, за яких платили величезні гроші, а все завершилося проблемами як на футбольному полі, так і у фінансовій звітності.

Азар офіційно оголосив про завершення кар'єри

Футбольний світ влаштований таким чином, що на його вершині рідко відбуваються зміни. Найкращим клубам зараз уже навіть необов'язково постійно здобувати титул за титулом. Їхні бренди настільки сильні, що дозволяють генерувати величезні прибутки навіть в часи ігрової кризи. Часто клуби намагаються її подолати, здійснюючи божевільні трансфери. Втім, серйозні інвестиції не дають гарантій. Найкраще це знають уболівальники Реала, Барселони, Манчестер Юнайтед і Челсі. Лише ця четвірка платила великі гроші за найбільш провальні переходи, які потрапили у наш список.

Кака (Мілан ⇒ Реал)

Сума трансферу: 67 мільйонів євро (тут і далі – ціни, згідно з Transfermarkt)

Статистика в Реалі: 120 матчів (26 голів, 39 асистів), 3 трофеї

Подальша кар'єра: Мілан, Орландо, Сан-Паулу

Ймовірно найкращий гравець Мілана у ХХІ столітті говорив, що покинути Сан-Сіро міг його змусити лише Реал. Насправді це зробили фінансові проблеми, які вже тоді почали поглинати клуб Берлусконі. В Мадриді від бразильця чекали гри рівня володаря "Золотого м'яча", але Кака так і не розкрив свій потенціал на повну. По-справжньому провальним цей трансфер робить відхід гравця вільним агентом, адже статистику не можна назвати жахливою. Просто очікування були значно вищими. Зрештою, це можна сказати про кожного футболіста в нашому списку.

Андрій Шевченко (Мілан ⇒ Челсі)

Сума трансферу: 44 мільйони євро

Статистика в Челсі: 77 матчів (22 голи, 12 асистів), 3 трофеї

Подальша кар'єра: Мілан, Динамо Київ

Тут передусім потрібно абстрагуватися від "сухих" цифр. Це зараз така сума трансферу не здається величезною. Однак, врахувавши питомо футбольну інфляцію, отримуємо найдорожчий трансфер в історії АПЛ. У наші дні це було б понад 200 мільйонів. Єдиний позитив, якого досяг Шевченко, це задоволена дружина. Українець просто виконав бажання сім'ї перебратися в Лондон, а от з футболом у нього не склалося. Тут і травми завадили, і з Моурінью спільну мову не вдалося знайти, і конкуренти грали краще. Компенсувати бодай частину витрат Челсі не зміг.

Філіпе Коутінью (Ліверпуль ⇒ Барселона)

Сума трансферу: 135 мільйонів євро

Статистика в Барселоні: 106 матчів (25 голів, 11 асистів), 5 трофеїв

Подальша кар'єра: Баварія, Астон Вілла, Аль-Духайль

Перехід із присмаком скандалу. Коутінью настільки хотів у Барселону, що перебрався туди навіть посеред сезону. Ліверпуль витиснув максимум із ситуації, отримавши щедру компенсацію. Однак бразилець не повторив шлях Луїса Суареса, який став легендою каталонців. Вже через півтора року Барса почала віддавати Коутінью в оренди. В Астон Віллу він перейшов за 20 млн. Збитки іспанського клубу перевищують 100 мільйонів. Зараз Феліпе грає в Катарі.

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Джейдон Санчо (Борусія Д ⇒ Манчестер Юнайтед)

Сума трансферу: 85 мільйонів євро

Статистика в Манчестер Юнайтед: 82 матчі (12 голів, 6 асистів), 1 трофей

Подальша кар'єра: -

Ймовірно, найближчий у цьому списку до Азара. Санчо в Дортмунді мав показники майже одна результативна дія за матч. МЮ розраховував, що цей гравець стане центральною фігурою нового проєкту. Отримали інфантильного хлопчину та порушника режиму. Зрештою, Ерік Тен Хаг не витримав і відсторонив Джейдона від першої команди. Клуб розраховує хоч трохи відбити інвестиції. Санчо лише 23 роки, тож охочі купити його знайдуться без проблем.

Хуан Себастьян Верон (Лаціо ⇒ Манчестер Юнайтед)

Сума трансферу: 42 мільйони євро

Статистика в Манчестер Юнайтед: 82 матчі (11 голів, 15 асистів), 1 трофей

Подальша кар'єра: Челсі, Інтер, Естудіантес

Один із найкращих півзахисників світу свого покоління сам винен, що не закріпився в Манчестері. Моментами Верон демонстрував солідну гру, але бракувало стабільності, якої вимагають від гравця з таким цінником. Річ у тім, що аргентинець відмовився від вивчення англійської, тому майже ні з ким у команді не спілкувався. Алекс Фергюсон намагався захищати свого гравця від критики, але таки був змушений його продати, знизивши ціну на 50%.

Фернандо Торрес (Ліверпуль ⇒ Челсі)

Сума трансферу: 58 мільйонів євро

Статистика в Челсі: 142 матчі (45 голів, 35 асистів), 3 трофеї

Подальша кар'єра: Мілан, Атлетіко, Саган Тосу

Це була трансферна бомба, рекорд для британського футболу. Ікона Енфілда наважилася на зраду, спокусившись грошима. Ліверпуль не хотів продавати свого лідера, але Торрес навіть подав офіційний запит на трансфер. Іспанець не зміг перенести рівень своєї гри у новий клуб, часто був об'єктом для глузувань. Початок був катастрофічним – один гол за пів року, суха "серія" майже на тисячу хвилин. Однак фани Челсі забули всі ці страждання завдяки легендарному півфіналу ЛЧ з Барселоною.

Лука Йовіч (Айнтрахт ⇒ Реал)

Сума трансферу: 63 мільйони євро

Статистика в Реалі: 51 матч (3 голи, 5 асистів), 5 трофеїв

Подальша кар'єра: Айнтрахт, Фіорентина, Мілан

Реал вірив, що серб зможе замінити Каріма Бензема. Йовіч отримував достатньо шансів, але виявився бомбардиром одного сезону. Більше він не демонстрував навіть натяку на колишню результативність. Не допомогла й оренда в Айнтрахт. У підсумку, серб покинув Мадрид без компенсації й намагається відродити кар'єру в Серії А.

Антуан Грізманн (Атлетіко ⇒ Барселона)

Сума трансферу: 130 мільйонів євро

Статистика в Реалі: 102 матчі (35 голів 17 асистів), 1 трофей

Подальша кар'єра: Атлетіко

Француза не слід оцінювати виключно за ігровими показниками. У такому контексті говорити про провал на Камп Ноу не зовсім справедливо. Інша справа, що після драми, яку розіграв Грізманн, потрібно було дати в рази більше. Епопея з трансфером розтягнулася на два роки. Спочатку Антуан відмовив Барсі, про що компанія Жерара Піке знімала фільм. Через рік ситуація повторилася. Тоді вже Атлетіко відмовився вести переговори. Формально Грізманн сам викупив свій контракт (звісно, гроші він отримав від каталонців). Це була заявка посісти трон найкращого гравця ліги, яка втратила Кріштіану і готувалася до прощання з Мессі. Однак француз не зміг стати головною зіркою навіть в Барсі й через кілька сезонів був змушений перепросити Атлетіко.

Ромелу Лукаку (Інтер ⇒ Челсі)

Сума трансферу: 113 мільйонів євро

Статистика в Челсі: 44 матчі (15 голів, 2 асисти), 1 трофей

Подальша кар'єра: Інтер, Рома

Під керівництвом Антоніо Конте бельгієць став форвардом-вбивцею. Цей дует привів Інтер до чемпіонства. Лукаку не соромився говорити, як любить міланський клуб. Але тільки на горизонті з'явився Челсі, риторика змінилася. Ромелу скиглив, щоб його відпустили в Лондон, бо там дитяча мрія. Черговий камбек знову не вдався. Лукаку забивав, але частіше породжував конфлікти і скандали. Через рік уже зі сльозами вибивав собі повернення в Інтер – клуб, де його нібито любили по-справжньому. Потім Ром зрадить і "нерадзуррі", але це інша історія. Лукаку в Челсі – це не про футбол, а про чвари й его гравця, яке не залишає місця бодай чомусь хорошому.

Еден Азар (Челсі ⇒ Реал), 7 трофеїв

Сума трансферу: 115 мільйонів євро

Статистика в Реалі: 76 матчів (7 голів, 12 асистів)

Подальша кар'єра: завершення

Замінити Кріштіану Роналду – нереально. Втім, ніхто навіть уявити не міг, наскільки провально з цим завданням впорається Еден Азар. Річ навіть не в сумі трансферу і не в показниках гравця у складі Челсі. Фактично бельгієць у Мадриді перестав бути футболістом. Азар навіть не намагався щось комусь доводити. Жив у своє задоволення. Організм не витримував навантажень і давав збої. Близько двох десятків різних травм, понад п'ять сотень днів у лазареті за три сезони. Еден оголосив про завершення кар'єри у 32 роки, але насправді це відбулося значно раніше.

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