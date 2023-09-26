Головний тренер Барселони Хаві Ернандес дав обнадійливий прогноз щодо одного з нових футболістів.

"Новий гравець, який здивував мене найбільше? Можливо, Жоау Феліш, він дуже добре адаптувався до нас.

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Думаю, що Феліш може стати для нас надзвичайно важливим гравцем", – цитує Хаві Barça Universal.

Нагадаємо, що в трансферне вікно до Барселони приєдналися, окрім португальця, Жоау Канселу, Іньїго Мартінес, Ілкай Ґюндоґан та Оріоль Ромеу.

Що стосується Феліша, то він уже забив три голи та зробив дві результативні передачі, зігравши в чотирьох матчах за каталонців.

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