После перехода в Барселону зарплата форварда сборной Португалии составляла всего 400 тысяч евро в год. Это самый низкий показатель среди всех футболистов первой команды – Фелиш ради "сине-гранатовых" согласился на символические деньги.

"Он очень хорошо адаптировался": Хави назвал новичка Барселоны, который впечатлил его больше всего

Впрочем, своей результативностью Жоау убедил руководство Барселоны в целесообразности траты деньги. В ближайшие дни его зарплата вырастет в 10 раз – до 4 миллионов евро, сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ла Лига, известна своей придирчивостью к финансовым делам Барсы и других клубов Испании, уже согласовала указанную зарплату.

Напомним, Жоау Фелиш присоединился к Барселоне на правах аренды из Атлетико 1 сентября – в последний день трансферного окна. Соглашение рассчитано на сезон 2023/24. Португалец сыграл 8 матчей, в которых оформил 3+3. Барса уже размышляет над выкупом 23-летнего форварда.

Азар закрыл провальную десятку с Шевченко – Барселона, Реал и гранды АПЛ, которые совершили худшие трансферы за все деньги