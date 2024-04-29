Барселона працює над літнім трансфером Сімонса, повідомляє El Chiringuito. Каталонці хочуть орендувати хавбека в ПСЖ, а сам Хаві мріє про камбек в рідний клуб.

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Нідерландець виховувався в Ла Масії, однак у 16 років перейшов до ПСЖ. Контракт розрахований ще на три роки. У Парижі він не отримав достатньо шансів, але прорив стався минулого сезону в оренді в ПСВ.

Поточну кампанію Сімонс проводить у РБ Лейпциг також на правах оренди, вибивши 9 голів і 13 асистів. У німецькому клубі планують зробити все можливе, щоб виграти конкуренцію в Барси та зберегти Хаві ще на рік.