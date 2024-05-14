Осасуна та Мальорка в рамках матчу 36-го туру Ла Ліги 2023/24 переможця не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Осасуна дуже бажала перервати 5-матчеву безвиграшну серію. Зробити це у матчі проти претендента на виліт ніби-то було й нескладно – що підтвердила 14 хвилина. Монкайола вивів памплонців уперед точним ударом зі стандарту, поціливши у дальній нижній. 1:0!

Цей рахунок тримався до 65-ї хвилини, а потім Дардер відновив статус-кво. Хавбек Мальорки поцілив у лівий кут гарматним пострілом з-за меж штрафного. 1:1! На цьому команди й завершили, що справедливо – у них рівність за ударами й влучаннями у площину, однаково низька точність передач (75-76%) та показник очікуваних голів, який не дотягнув до одиниці (хоча балеарці були гострішими).

Турнірних наслідків для Осасуни цей поєдинок не мав. Вони залишаються в другій десятці. Мальорка ж тримається у семи залікових балах від зони вильоту – а конкуренти свої матчі в турі ще не зіграли.