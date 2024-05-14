Жирона в рамках 36-го туру Ла Ліги 2023/24 приймає Вільяреал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 35-го туру іспанської Прімери 2023/24 між Жироною та Вільяреалом розпочнеться о 23:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик і Віктор Циганков потрапили у стартовий склад.

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Підопічні Мічела підходять до зустрічі в статусі третьої команди Ла Ліги. Каталонці вже забезпечили собі участь у Лізі чемпіонів, але вони також можуть взяти срібні медалі. Жирона відстає від Барселони всього на один заліковий бал. Вільяреал же у випадку перемоги наблизиться до зони єврокубків на відстань трьох балів.

Стартові склади

Жирона:

Вільяреал:

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