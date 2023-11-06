"Я шалено радий нашій перемозі над Арсеналом. Капітан суперника Жоржінью не захотів потиснути мені руку після матчу, я був розлючений. Не можна так чинити. Я б ніколи не відмовився потиснути руку капітану команди суперника.

Переможний гол з трьома скандальними епізодами у відеоогляді матчу Ньюкасл – Арсенал – 1:0

На полі можна сперечатися скільки завгодно, але рукостискання – це частина спорту. Він відмовився, і саме тому я так радий, що ми здобули перемогу. До нього підійшли багато наших гравців для рукостискання, але він не хотів цього робити. І це капітан!" – цитує Ласселса Daily Mirror.

Нагадаємо, що "сороки" обіграли Арсенал із рахунком 1:0. Єдиний гол було зараховано, незважаючи на три спірні ситуації, які йому передували. Мікель Артета назвав суддівство в цій зустрічі "ганьбою".

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