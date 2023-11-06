"Я безумно рад нашей победе над Арсеналом. Капитан соперника Жоржиньо не захотел пожать мне руку после матча, я был в ярости. Нельзя так поступать. Я бы никогда не отказался пожать руку капитану команды соперника.

Победный гол с тремя скандальными эпизодами в видеообзоре матча Ньюкасл – Арсенал – 1:0

На поле можно спорить сколько угодно, но рукопожатие – это часть спорта. Он отказался, и именно поэтому я так рад, что мы добыли победу. К нему подошли многие наши игроки для рукопожатия, но он не хотел этого делать. И это капитан!" – цитирует Ласселса Daily Mirror.

Напомним, что "сороки" обыграли Арсенал со счётом 1:0. Единственный гол был засчитан, несмотря на три спорные ситуации, которые ему предшествовали. Микель Артета назвал судейство в этой встрече "позором".

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