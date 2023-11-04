Команди провели вогняний перший тайм, під кінець якого спалахнули пристрасті. Хаверц грубо зіграв проти Лонгстаффа, через що жовті отримав Кай і одразу троє гравців Ньюкасла. А от до гострих моментів майже не доходило.

Ньюкасл переграв Арсенал у скандальному матчі АПЛ – міражі VAR, агресивний вихід Зінченка, бійцівський клуб, драма ЛЧ

Нагод було небагато і в другому таймі, але Ньюкасл скористався однією зі своїх. Віллок зумів наздогнати м'яч після прострілу Мерфі та навісив до штрафного, Жоелінтон і Габріел впали після боротьби за верхову подачу, а Гордон першим зреагував на відскок. Суддя передивлявся одразу три епізоди – м'яч міг вийти за лінію поля, коли його наздогнав Віллок, а також фол проти Габріела та офсайд Гордона. У всіх моментах рефері не помітив порушень, тож зарахував єдиний гол у зустрічі.