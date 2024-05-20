Забарний вже почав готуватись до Євро-2024 – лідер збірної України підбив підсумки сезону
Захисник Борнмута Ілля Забарний лаконічно прокоментував сезон 2023/24 у складі "вишень".
"Хочу подякувати всім за цей сезон, він був неймовірним! Наступна зупинка – Євро-2024", – написав Забарний у своєму Instagram.
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Додамо, що Ілля провів 42 матчі за Борнмут в поточному сезоні, відзначившись 1 голом. Вболівальники навіть визнали українця найкращим гравцем сезону, хоча гравці проголосували за Домініка Соланке.
Вже у червні Забарний у складі збірної України розпочне участь на Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі стануть Румунія, Словаччина та Бельгія.
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