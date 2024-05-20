"Мені буде його дуже не вистачати. Юрген був дійсно важливою частиною мого життя. Він вивів мене на новий рівень як менеджера.

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Я думаю, що ми неймовірно поважаємо один одного. У мене є відчуття, що він повернеться. Я просто хочу сказати дуже дякую за його слова. Але він прекрасно знає, що за мною стоїть багато речей, які дає мені цей клуб", – сказав Гвардіола на прес-конференції.

Юрген Клопп перед журналістами назвав іспанського фахівця "найкращим у світі" і додав, що будь-який інший тренер не виграє чемпіонат Англії чотири рази поспіль.

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Pep Guardiola brought to tears while responding to the praise Jurgen Klopp gave him ️pic.twitter.com/muGLEhNbMW — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 19, 2024