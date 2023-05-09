"Кіран Тірні – набагато кращий захисник, ніж Зінченко. Нам потрібно опинятися у виграшних ситуаціях – якщо це вдасться робити, то тоді зможемо випускати Тірні.

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Але спочатку у цій виграшній ситуації потрібно опинитися. Не думаю, що Артета вважає, що Тірні може робити те, що робить Зінченко. І це проблема. Як в атаці, так і в захисті Тірні відповідає рівню фулбека АПЛ, 100%.

На жаль, у тому, як Арсенал будує гру та як атакує, Зінченко знає, як грати навіть із закритими очима. Думаю, треба вберегти Тірні, ми вже бачили травми Зінченка. Тірні повинен відігравати свою роль в Арсеналі. Вірю в це, тому що наступного сезону у нас буде багато великих матчів", – сказав Кемпбелл в ефірі HighburySquad.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Арсенал склав список з п'яти футболістів, з якими готовий попрощатися. Йдеться про Райсса Нельсона, Нуно Тавареша, Ніколя Пепе, Фоларіна Балогуна та Кірана Тірні.

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