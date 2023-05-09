"Киран Тирни – гораздо лучший защитник, чем Зинченко. Нам нужно оказываться в выигрышных ситуациях – если это удастся делать, то тогда сможем выпускать Тирни.

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Но сначала в этой выигрышной ситуации нужно оказаться. Не думаю, что Артета считает, что Тирни может делать то, что делает Зинченко. И это проблема. Как в атаке, так и в защите Тирни соответствует уровню фулбека АПЛ, 100%.

К сожалению, в том, как Арсенал строит игру и как атакует, Зинченко знает, как играть даже с закрытыми глазами. Думаю, надо сберечь Тирни, мы уже видели травмы Зинченко. Тирни должен играть свою роль в Арсенале. Верю в это, потому что в следующем сезоне у нас будет много больших матчей", – сказал Кэмпбелл в эфире HighburySquad.

Напомним, по информации СМИ, Арсенал составил список из пяти футболистов, с которыми готов попрощаться. Речь идет о Райссе Нельсоне, Нуно Тавареше, Николя Пепе, Фоларине Балогуне и Киране Тирни.

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