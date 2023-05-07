Ньюкасл вдома поступився Арсеналу (0:2) в центральному матчі 35 туру АПЛ. Звіт про гру та дії Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Арсенал казково завершив пекельний дебют

Арсенал за квітень втратив багато очок, програв вирішальний матч Манчестер Сіті та знизив свої шанси на чемпіонство до мінімуму. Однак на тижні "каноніри" розбили Челсі та відновили віру в успіх. Сьогодні на команду Артети чекала складна битва з Ньюкаслом, який також перевершує всі очікування, борючись за Лігу чемпіонів.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар

Ньюкасл бере хорошою організацією гри та високою інтенсивністю. Арсенал відразу відчув потужний пресинг. Господарі кожну втрату суперника перетворювали в момент. Мьорфі вже на першій хвилині пробив у стійку, а Жоелінгтон після хитрого розіграшу кутового ледь не заробив пенальті (арбітр призначив, VAR допоміг скасувати).

Здавалося, що Арсенал пливе під таким тиском. Складно було навіть центр поля перейти. Втім, перша ж атака гостей стала результативною. Едегор за межами штрафного майданчика отримав кілька зайвих миттєвостей і поклав м'яч точно в кут. Так нелогічно закінчилася 15-хвилинка домінування Ньюкасла.

Голкіпери збірної Англії у вогні

Далі пішла яскрава гра на зустрічних курсах. Обидві команди сміливо пресингували, не боячись помилитися. Це відкривало багато простору за спинами захисників. У такому режимі розгулявся Едегор, який і сам гостро бив, і вивів сам на сам з голкіпером Мартінеллі. Потім і Сака вийшов на побачення з Поупом. Воротар Ньюкасла всі ці дуелі виграв.

На іншому кінці поля чудово діяв Рамсдейл. Воротар Арсенала потягнув складний удар Віллока, а в інших ситуаціях добре читав гру та виходив на перехоплення. На початку другого тайму він парирував удар впритул від Шера. Солідне протистояння голкіперів збірної Англії. Поуп засяяв трішки яскравіше, дивом завадивши Едегору оформити дубль.

Ні Арсенал, ні Ньюкасл навіть не думали зупинятися та обмінялися влучаннями в каркас. Ісак головою замкнув подачу – стійка, Мартінеллі підкрутив у дальній кут – перекладина. Арсенал вийшов переможцем з цієї битви. Хтось скаже везіння, хтось – чемпіонський характер. Мартінеллі втік по флангу та простріл вздовж воріт, а Шер зрізав м'яч у власну сітку.

"Каноніри" набрали 81 очко та скоротили відставання від Манчестер Сіті до мінімуму. Щоправда, у Пепа один матч в запасі. Ньюкасл залишився третім з 65 балами.

Стійки врятували репутацію Зінченка

Олександр Зінченко традиційно вийшов на лівому фланзі захисту Арсенала. Лондонці не мали можливості довго розігрувати м'яч і страждали під пресингом, тому Сашко рідше зміщувався в опорну зону. Українець все одно активно долучався до підготовки атак і віддав 6 передач у фінальну третину.

А от в обороні знову виникли проблеми. Зінченко моментами не встигав за темпом Ньюкасла та губився позиційно. Мьорфі та Тріпп'єр з допомогою Жоелінгтона постійно навантажували його зону. Потрібно було зберігати концентрацію в перехідних фазах і якісно захищатися один в один. Це слабкі сторони Олександра.

Вже на першій хвилині українець помилився під час прострілу. У власному штрафному залишив вільного Мьорфі – опонент пробив у дальню стійку.

На початку другого тайму Зінченко ще раз програв позицію Мьорфі. Сашко запустив суперника собі за спину, потім не зумів грамотно зустріти, а далі взагалі впав, дозволивши Джейкобу зробити вивірену передачу. Ісак завершив епізод ударом у стійку.

Вдалося відскочити, пощастило. Хоча ці невдалі дії могли значно дорожче коштувати Арсеналу. Артета вчиться на своїх помилках. Пам'ятаючи матч з Ліверпулем, Мікель вирішив не затягувати та зняв Зінченка на 60-й хвилині. Правильне рішення.

Зінченко отримав середні оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.1. У нього три вдалі виноси головою та одне перехоплення.