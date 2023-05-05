"Мій улюблений гравець нинішнього Арсенала? Мені подобаються усі вони. Атакувальна ланка дуже хороша. Комбінації, рух вперед...

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Едегор, Мартінеллі, Сака, Жезус – усі. Подобається, як вони комбінують через Зінченка. Як вони обирають час, ухвалюють рішення. Мені це дуже подобається", – цитує Венгера Goal.

Нагадаємо, Арсенал довго йшов лідером АПЛ, однак серія слабких результатів відкинула "канонірів" на друге місце після Ман Сіті. Лондонці відстають на очко, але конкурент ще має гру в запасі.

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