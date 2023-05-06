Керівництво Арсенала прагне збільшити бюджет на трансфери, продавши гравців, у яких немає перспектив у команді Мікеля Артети.

Лондонці точно зможуть витратити 150 мільйонів фунтів. Решта буде залежати від того, наскільки успішно клуб зможе розпродати баласт.

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За інформацією Independent, Арсенал склав список з п'яти футболістів, за яких теоретично можна отримати хорошу компенсацію. Йдеться про Райсса Нельсона, Нуно Тавареша, Ніколя Пепе, Кірана Тірні (прямий конкурент Зінченка) та Фоларіна Балогуна.

На персоні останнього слід зупинитися окремо. Нинішній сезон Балогун вкрай успішно провів у Реймсі на правах оренди. Форвард забив 18 голів у французькій Лізі 1. Жоден гравець Арсенала не продемонстрував такої результативності, а Мікелю Артеті потрібен ще один форвард. Однак Фоларіна справді можна продати за великі гроші, кілька клубів АПЛ зацікавлені у його трансфері.

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