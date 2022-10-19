Арсенал вкотре не може розраховувати на допомогу Олександра Зінченка.

Українець не брав участь у нинішньому тренуванні перед перенесеним матчем Ліги Європи проти ПСВ, повідомив журналіст Чарльз Воттс.

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Зінченко досі не оговтався від травми литкового м'язу. Через цю проблему легіонер Арсенала пропустив вже 7 матчів – друге найважче пошкодження у кар'єрі Олександра. Гірше було лише у сезоні 2019/20, коли українець пропустив 13 матчів Ман Сіті через пошкодження коліна.

У дебютному сезоні за Арсенал Зінченко поки зіграв 6 матчів та віддав 1 асист. Команда Мікеля Артети лідирує в АПЛ, а в Лізі Європи набрала 9 очок з 9 можливих.

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