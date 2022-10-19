Три зірки збірної України кардинально різно провели останній футбольний вікенд, але були активними у соцмережах. Футбол 24 усе промоніторив і ділиться з вами.

Найактивнішими серед українців за кордоном були Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. Відверто, в обох було чимало часу, щоб присвятити себе соціальній активності.

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Як захисник Арсенала, так і хавбек Аталанти залишилися поза межами футбольного поля останнього вікенду. Чого не можна сказати про голкіпера Реала Андрія Луніна. Про все – у черговому відео на YouTube-каналі Футбол 24.

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