Арсенал в который раз не может рассчитывать на помощь Александра Зинченко.

Украинец не участвовал в нынешней тренировке перед перенесенным матчем Лиги Европы против ПСВ, сообщил журналист Чарльз Уоттс.

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Зинченко до сих пор не оправился от травмы икроножной мышцы. Из-за этой проблемы легионер Арсенала пропустил уже 7 матчей – второе самое тяжелое повреждение в карьере Александра. Хуже было только в сезоне 2019/20, когда украинец пропустил 13 матчей Ман Сити из-за повреждения колена.

В дебютном сезоне за Арсенал Зинченко пока сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист. Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ, а в Лиге Европы набрала 9 очков из 9 возможных.

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