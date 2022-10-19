Універсал збірної України Олександр Зінченко швидко інтегрувався в нову команду. Це відзначили і англійські журналісти.

Goal.com проаналізував причини вдалого старту Арсенала у Прем'єр-лізі 2022/23. Навіть в епоху Арсена Венгера "каноніри" настільки вдало не розпочинали чемпіонат – 9 матчів, 9 перемог. Однією з причин сенсації Арсенала став і українець Олександр Зінченко.

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"Літня трансферна кампанія виявилася величезним успіхом. Зінченко здійснив значний вплив. Можливо, впродовж останніх тижнів гравець збірної України мав проблеми з травмами, але коли він грав, то додав якості стартовій одиниці.

Неможливо применшити і значення Жезуса, який теж прийшов із Манчестер Сіті та став справжньою сенсацією. Після його приходу атака змінилася. Жезус не лише забиває, взявши на себе роль лідера, а й приніс переможний менталітет молодій команді", – йдеться у висновку Goal.com.

У дебютному сезоні в Арсеналі Зінченко зіграв 6 матчів (з них 5 – в АПЛ) та віддав 1 асист. Команда Мікеля Артети лідирує в АПЛ, вигравши всі 9 поєдинків.