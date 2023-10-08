Зінченко зазнав нищівної критики через підтримку Ізраїля – вчинок українця викликав обурення
Український легіонер Арсенала Олександр Зінченко отримав несподівану реакцію на свій безневинний жест доброї волі.
Напередодні угруповання ХАМАС розпочало повномасштабні бойові дії проти Ізраїлю, убивши та поранивши сотні людей. Весь цивілізований світ став на захист єврейського народу. Підтримав Ізраїль у боротьбі і український захисник Арсенала Олександр Зінченко, зробивши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram репост публікації "Stand with Israel".
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Однак, зовсім скоро йому довелось пошкодувати про це. Частина фанатів накинулись на нашого співвітчизника з критикою, погрожували спалити його футболку, а також закликали покинути Арсенал. Нагадали йому і про те, що він грає разом з єгиптянином Мохамедом Елнені, який публічно підтримує Палестину у боротьбі проти Ізраїля.
В результаті, Зінченку спочатку довелось закрити коментарі, а згодом взагалі обмежити доступ до своєї сторінки. Зрештою, він був змушений видалити цей репост.
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