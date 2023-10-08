Напередодні угруповання ХАМАС розпочало повномасштабні бойові дії проти Ізраїлю, убивши та поранивши сотні людей. Весь цивілізований світ став на захист єврейського народу. Підтримав Ізраїль у боротьбі і український захисник Арсенала Олександр Зінченко, зробивши на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram репост публікації "Stand with Israel".

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Однак, зовсім скоро йому довелось пошкодувати про це. Частина фанатів накинулись на нашого співвітчизника з критикою, погрожували спалити його футболку, а також закликали покинути Арсенал. Нагадали йому і про те, що він грає разом з єгиптянином Мохамедом Елнені, який публічно підтримує Палестину у боротьбі проти Ізраїля.

В результаті, Зінченку спочатку довелось закрити коментарі, а згодом взагалі обмежити доступ до своєї сторінки. Зрештою, він був змушений видалити цей репост.

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