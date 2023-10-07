Захисник "гірників" і молодіжної збірної Ізраїлю Став Лемкін засудив війну на території своєї батьківщини.

"Ізраїль потерпає від однієї з найжахливіших атак у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет (з території Сектора Газа).

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Люди вбиті, згвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра – ви! Терор – це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас", – написав Лемкін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС розпочало повномасштабні бойові дії проти Ізраїлю. У відповідь на атаку ізраїльська армія оголосила про початок операції "Залізні мечі" у Секторі Газа.

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