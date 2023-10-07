Ілля Забарний та Віталій Миколенко зійшлися в очній битві, почавши гру на стадіону Гудісон з перших хвилин. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Борнмут на "Футбол 24", стартував о 17:00. Домінування "ірисок" у перші 10 хвилин, 60% контролю, тиск з флангів (особливо ліворуч, де підключається Миколенко), але без ударів. І тут Забарний привозить на рівному місці. Ілля намагався втекти від тиску Дукуре, заклав віраж під ліву ногу, але послизнувся у спробі віддати пас. Гарнер навіть не входив у штрафний, потужним ударом прошивши Нето.

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Шкода, адже колишній центрбек Динамо почав гру дуже продуктивно: 3 рази підчищав у штрафному, блокував гострі передачі, вигравав єдиноборства у повітрі та й взагалі мав найсолідніший вигляд у редутах гостей. Миколенко тягне м'яч і зміщується у напівфланг, даючи в ширину на Макніла. Евертон домінує, Нето рятує після прицільного удару з близької відстані. Соланке в зоні Миколенка спробував забити майже з нульового кута. Пікфорд сміливо вибігав на лінію штрафного, граючи на випередження. Ось і всі моменти "вишеньок".

Забарний зняв верх, але відкинув під удар Миколенку – інший захисник Борнмута встиг заблокувати. Облога воріт завершилася подачею Миколенка івиходом Нето, який кулаками вибив точно на ногу Харрісона. Ще одне круте голасо. Екс-вінгер Лідса без роздумів пробив здалеку – від поперечини до сітки. Поки Миколенко косплеїться Зінченка, зміщуючись у центр перед штрафним, Калверт-Льюїн марнує вбивчий момент після подачі з правого флангу – снаряд пройшов по плечу Забарного і опустився на поперечину. А далі Віталій повертається ліворуч, обігрується в стіночку з Амаду Онана і створює супермомент другий матч поспіль. Опорник збірної Бельгії дивом не довів до розгрому, промахнувшись у дальній правий.

У захисника Борнмута та збірної України за перший тайм найбільше виносів (9, найближчий переслідувач – голкіпер Нето з 4) і виграних єдиноборств у повітрі (4 з 5) за перший тайм, але все зіпсувала результативна помилка. Та й відверто низька точність передач (лише 76%) – далеко не те, що звикли бачити від Забарного. Старту друга половина, привозить 21-річний вихованець Динамо і на правому фланзі, даруючи м'яч Калверту-Льюїну. Нападник Евертона миттєво перевів у центр, а Дукуре пробачив Забарного, не влучивши зі зручної позиції.

Розкішний пас Пікфорда від свого штрафного на Калверта-Льюїна. Міг бути асист голкіпера збірної Англії, але Домінік дав вище. На 60 хвилині Евертон доводить до розгрому. Привіз цього разу правий захисник Борнмута Адам Сміт, який програв силову боротьбу Онана. Партнер Забарного не встиг вийти в офсайдну пастку, легко пройшла передача за спини, Харрісон розстрілював з пари метрів, Дукуре додавав уже в порожні ворота. Гольовий епізод показав, яка ж прірва між командами в атлетизмі. Онана і Дукуре просто душать фізикою й тиском у центрі поля, не забуваючи робити зухвалі набіги у штрафний.

Калверт-Льюїн просить пенальті після силового прийому Забарного, помічники Девіда Кута на VAR не згодні. Однак після кутового не менш спекотно – тричі поспіль впритул розстрілюють Нето, екс-голкіпер Барселони з активною допомогою оборонців дивом не пропускає четвертий. Перший сухий матч Пікфорда за 8 турів АПЛ 2023/24 рятує... вінгер Макніл, який вибиває м'яч з лінії порожніх воріт після подачі кутового. А пробивав то Забарний! Подача все з того ж правого флангу, Пікфорд тягне розстрільний удар Мура.

Спробували прошити Пікфорда у дальнім пострілом. Фактично все сьогодні тягне Джодан. Ще й комусь наказує поменше розмовляти, коли вчергове ідеально підчищає на виході. Евертон, який на десерт втратив ще парочку класних моментів, відривається від зони вильоту на 15 місце, набираючи 7 очок. Борнмут (3 пункти, 19 рядок) залишається разом із новачком АПЛ Шеффілд Юнайтед (1, остання сходинка) єдиними клубами без перемог.

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