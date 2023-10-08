Накануне группировка ХАМАС начала полномасштабные боевые действия против Израиля, убив и ранив сотни людей. Весь цивилизованный мир встал на защиту еврейского народа. Поддержал Израиль и украинский защитник Арсенала Александр Зинченко, сделав на своей странице в социальной сети Instagram репост публикации "Stand with Israel".

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Однако, совсем скоро ему пришлось пожалеть об этом. Часть фанатов набросились на нашего соотечественника с критикой, угрожали сжечь его футболку, а также призвали покинуть Арсенал. Напомнили ему и о том, что он играет вместе с египтянином Мохамедом Элнени, который публично поддерживает Палестину в борьбе против Израиля.

В результате, Зинченко сначала пришлось закрыть комментарии, а затем вообще ограничить доступ к своей странице. В конце концов, он был вынужден удалить этот репост.

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