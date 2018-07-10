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Зінченко зацікавив Ньюкасл

09:28 1106 Читать на русском
Зінченко зацікавив Ньюкасл
Олександр Зінченко / Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко потрапив до сфери зацікавлень англійського Ньюкасла.

"Сороки" приєдналися до боротьби за 21-річного хавбека. Про це повідомляє англійський журналіст Тім Неш у своєму твіттері.

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"Зінченко все ще визначається зі своїм майбутнім, а Ньюкасл почав полювати на гравця збірної України. Він хоче поговорити з керманичем Сіті Пепом Гвардіолою після тренування в понеділок перед прийняттям рішення", – написав репортер.

Відзначимо, що напередодні Зінченко почав передсезонку з Манчестер Сіті. Раніше повідомлялося, що українець може стати рекордним підписанням Вулверхемптона. "Вовки" готові віддати за півзахисника 12 млн фунтів плюс ще 4 млн "містяни" можуть отримати бонусами.

У сезоні 2017/18 Олександр Зінченко зіграв 14 матчів у всіх турнірах.

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