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Зінченко почав передсезонку з Манчестер Сіті – фото українця говорять самі за себе

20:20 1545 Читать на русском
Зінченко почав передсезонку з Манчестер Сіті – фото українця говорять самі за себе
Олександр Зінченко у Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко почав готуватись до сезону 2018/19 у складі Ман Сіті. Цікаво, що у нього була зовсім нечисленна компанія знайомих облич.

Більшість гравців Манчестер Сіті перебували або досі виступають на ЧС-2018, тому вони не повернулись в команду Гвардіоли. Натомість до тренувань приступили такі гравці першої команди, як: Фоден, Ляпорт, Адерабійо, Діас та Зінченко, якого сватають у Вулверхемптон. Також розпочали роботу Джо Харт, Берсант Селіна, Джейсон Денаєр і Патрік Робертс, які повернулись з оренд, та гравці академії.

До слова, з моменту останніх повідомлень про близький трансфер Олександра минуло вже декілька днів, а віз ще досі там. Жодної нової інформації про те, чи просуваються переговори з новачком АПЛ, немає. Водночас 21-річний українець заявив у розмові з Footballhub, що нічого не знає про трансфер і "сам читає усе в інтернеті".

Зінченко може стати рекордним підписанням Вулверхемптона

Зінченко на повну силу і з посмішкою працював на першому тренуванні Сіті та поки не виглядає схожим на людину, яка готується йти з команди. Найімовірніше, якщо він і покине лави чемпіонів Англії, то не зі своєї волі. Манчестерці збираються купувати Мареза та Жоржінью і не проти хоч щось заробити на продажах своїх гравців.

Manchester Evening News натякає, що Зінченко може поїхати і зіграти у складі Ман Сіті товариські матчі проти Борусії Дортмунд, Ліверпуля і Баварії, якщо його ситуація не зрушиться з місця. Саме група з гравців, які сьогодні приступили до тренувань, має вирушити в турне по США, перший матч якого відбудеться 20 липня.

Хосеп Гвардіола заявив, що надасть усім своїм гравцям, які брали участь у Чемпіонаті світу 2018, мінімум по 3 тижні відпочинку. "Навіть якщо ми не покажемо у товариських матчах доброї гри, нічого страшного. Ці хлопці заслужили перевести подих".

Олександр Зінченко у Манчестер Сіті: тренування на старті підготовки до сезону 2018/19

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