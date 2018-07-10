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Зинченко заинтересовал Ньюкасл

09:28 176 Читати українською
Зинченко заинтересовал Ньюкасл
Александр Зинченко / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов английского Ньюкасла.

"Сороки" присоединились к борьбе за 21-летнего хавбека. Об этом сообщает английский журналист Тим Нэш в своем твиттере.

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"Зинченко все еще определяется со своим будущим, а Ньюкасл начал охоту на игрока сборной Украины. Он хочет поговорить с наставником Сити Пепом Гвардиолой после тренировки в понедельник перед принятием решения", – написал репортер.

Отметим, что накануне Зинченко начал предсезонку с Манчестер Сити. Ранее сообщалось, что украинец может стать рекордным подписанием Вулверхэмптона. "Волки" готовы отдать за полузащитника 12 млн фунтов плюс еще 4 млн "горожане" могут получить в качестве бонусов.

Александр Зинченко в сезоне 2017/18 провел 14 матчей во всех турнирах.

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