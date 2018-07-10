Зинченко заинтересовал Ньюкасл

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов английского Ньюкасла.

"Сороки" присоединились к борьбе за 21-летнего хавбека. Об этом сообщает английский журналист Тим Нэш в своем твиттере.

Ньюкасл представил неожиданный комплект выездной формы на новый сезон

"Зинченко все еще определяется со своим будущим, а Ньюкасл начал охоту на игрока сборной Украины. Он хочет поговорить с наставником Сити Пепом Гвардиолой после тренировки в понедельник перед принятием решения", – написал репортер.

Отметим, что накануне Зинченко начал предсезонку с Манчестер Сити. Ранее сообщалось, что украинец может стать рекордным подписанием Вулверхэмптона. "Волки" готовы отдать за полузащитника 12 млн фунтов плюс еще 4 млн "горожане" могут получить в качестве бонусов.

Александр Зинченко в сезоне 2017/18 провел 14 матчей во всех турнирах.