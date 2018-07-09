Ньюкасл представив несподіваний комплект виїзної форми на новий сезон

Англійський Ньюкасл продемонстрував новий комплект виїзної форми, в якому "сороки" гратимуть із початком сезону 2018/19.

Екіпірування від Puma виконане в синіх і бордових тонах, шорти будуть білими, а клубна емблема та напис із назвою титульного спонсора – золотими. Світлини нової форми Ньюкасла з'явились на офіційному сайті "сорок".

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Натхненням для такого ігрового комплекту для виробника стала резервна форма Ньюкасла середини 90-х, коли клуб із англійської Півночі під керівництвом Кевіна Кігана боровся за чемпіонство з Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що в стартовому турі нового сезону в АПЛ Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк поміряється силами з Тоттенхемом. Матч пройде 11 серпня.