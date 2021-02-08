"Однією з проблемних позицій Манчестер Сіті був лівий захисник. Сьогодні Зінченко розкішний і заслуговує великої похвали.

Зінченко емоційно відреагував на розгромну перемогу Манчестер Сіті над Ліверпулем

Він дуже рідко підводить команду", – написав Хіггінботам на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, у матчі 23 туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді розгромив Ліверпуль з рахунком 4:1. Зінченко, який відіграв увесь матч, у поточному сезоні вже 15 разів виходив на поле у футболці "містян" – у доробку українця один асист.

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