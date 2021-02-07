Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після матчу 23-го туру чемпіонату Англії проти Ліверпуля.

Олександр Зінченко з Діашем та Стоунзом / фото з відкритих джерел

"Важливі 3 очки. Хлопці були у вогні", – залишив лаконічний допис Зінченко у своєму Instagram після розгромної перемоги над мерсисайдцями.

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Додамо, що Олександр провів увесь матч на полі та запам'ятався кумедним епізодом, коли Рубен Діаш буквально переклав українця під час штрафного удару (Олександр ліг за стінкою, аби заблокувати можливий удар низом).

Нагадаємо, Манчестер Сіті розбив Ліверпуль на Енфілді (4:1) та закріпився на першому місці, набравши 50 очок.

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