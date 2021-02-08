"Одной из проблемных позиций Манчестер Сити был левый защитник. Сегодня Зинченко велик и заслуживает большой похвалы.

Зинченко эмоционально отреагировал на разгромную победу Манчестер Сити над Ливерпулем

Он очень редко подводит команду", – написал Хиггинботам на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, в матче 23 тура АПЛ Манчестер Сити на выезде разгромил Ливерпуль со счетом 4:1. Зинченко, отыгравший весь матч, в текущем сезоне уже 15 раз выходил на поле в футболке "горожан" – в активе украинца один ассист.

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