"Зинченко заслуживает большой похвалы": экс-защитник Манчестер Юнайтед рассыпался в комплиментах украинцу
Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Гибралтара Дэнни Хиггинботам поделился мыслями относительно игры Александра Зинченко.
"Одной из проблемных позиций Манчестер Сити был левый защитник. Сегодня Зинченко велик и заслуживает большой похвалы.
Зинченко эмоционально отреагировал на разгромную победу Манчестер Сити над Ливерпулем
Он очень редко подводит команду", – написал Хиггинботам на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, в матче 23 тура АПЛ Манчестер Сити на выезде разгромил Ливерпуль со счетом 4:1. Зинченко, отыгравший весь матч, в текущем сезоне уже 15 раз выходил на поле в футболке "горожан" – в активе украинца один ассист.
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